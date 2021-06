Het aanbod modulaire oplossingen van Lovato Electric is uitgebreid met het nieuwe P1MS assortiment lastschakelaars voor de ontkoppeling en isolatie van elektrische leidingen in alle mogelijk toepassingen. Ze worden voornamelijk gebruikt in verdelers, maar worden ook vaak in de machine zelf geïnstalleerd. Ze zijn ontworpen met de typische vorm van met hendel bediende modulaire schakelaars. De nieuwe modulaire lastschakelaars bieden een breed scala aan toepassingen met een bereik van 32 tot 125 A en zijn verkrijgbaar in 1-, 2-, 3- en 4-polige versies. Dankzij de duidelijk zichtbare OFF-ON markering op de hendel is de staat van de contacten direct duidelijk zichtbaar voor de gebruiker. Met een breedte van 17,5 mm per pool kunnen de modulaire lastschakelaars worden uitgerust met hulpcontacten en een hangslotblok. Door de breedte van de klemmen is de bedrading eenvoudig mogelijk en toegankelijk voor 1,5 tot 50 mm2. De nieuwe modulaire lastschakelaars zijn goedgekeurd door TÜV-Rheinland en EAC en voldoen aan IEC/EN/BS 60947-3.