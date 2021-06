Slimme temperatuurbewaking

De temperatuur- bewakingsrelais uit de Sirius 3RS2 serie zijn verkrijgbaar in analoge en digitale versies.

De 22,5 mm brede digitale uitvoering Sirius 3RS26 wordt geparametreerd via een intuïtief LCD-display en controleert of de temperatuur boven of onder een bepaalde waarde ligt of binnen een bepaald werkingsbereik (vensterfunctie). Via een SIL1-gecertificeerde infrarood communicatie-interface kan de 3RS26 zonder bedrading worden uitgebreid met maximaal twee weerstandssensoren en een analoge ingang. Hierdoor kan deze ook grote, driefasige motoren en transformatoren bewaken. De digitale uitvoeringen zijn ook beschikbaar met IO-link communicatie, zodat de temperatuurgegevens kunnen worden doorgestuurd naar bovenliggende controllers en kunnen worden geïntegreerd in open, cloud-gebaseerde IoT-systemen.



De analoge multifunctionele uitvoering Sirius 3RS25 wordt ingesteld via potentiometers en DIP-switches en kan ook worden gebruikt als eenvoudige tweepuntsregelaar. De 3RS25 detecteert de temperatuur via een sensor in het betreffende medium en evalueert de gegevens om te bepalen of de temperatuur boven of onder de vooraf gedefinieerde grenswaarde ligt. Zodra een drempelwaarde is bereikt, kan de 3RS25 belastingen direct via een relaisuitgang schakelen. Het normaal gesloten wisselcontact kan ook worden gebruikt als meldcontact.