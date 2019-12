Astrol 1kV solid state DC breaker switch krijgt DNV type approval

Meer over

In samenwerking met KWx heeft het Zwitserse Astrol Electronic een solid-state 1kV DC breaker switch ontwikkeld voor toepassing aan boord van schepen. De technologie biedt flexibiliteit voor DC-netwerken aan boord en bescherming tegen kortsluitstromen in elk deel van het netwerk. De 0.5kA en 1.25kA DC hebben het DNV type approval ontvangen. De serie wordt uitgebreid tot 5 kA te. De certificering van de grotere modellen volgt in 2020.

De elektrificatie en vermogens aan boord van schepen nemen verder toe. Nieuwe en gerenoveerde schepen bevatten in toenemende mate duurzame energiebronnen en opslagsystemen, waaronder batterij-opslag. Voor deze toepassingen wordt veelal gekozen voor DC-netten, die goed moeten worden beschermd voor een veilige bedrijfsvoering. Dit is een uitdaging voor system integrators.



Traditionele (DP) energiesystemen zijn ontworpen voor open bus-modus. Dit betekent dat deze systemen volledig gescheiden werken. Dit specifieke ontwerp is minder efficiënt, maar vaak noodzakelijk om veiligheidsredenen. Een gesloten bussysteem biedt een naadloze integratie van de systemen, is daardoor complexer en stelt hogere eisen aan de veiligheid. De DC-schakelaar maakt slimme oplossingen mogelijk met gelijkwaardige veiligheid, wat bijdraagt aan brandstofbesparing, lagere onderhoudskosten en een vermindering van de ecologische voetafdruk. De snelle afschakeltijden van de DNV-GL goedgekeurde DC-schakelaar maken een eenvoudiger validatie van de selectiviteitszones in aangesloten systemen mogelijk. Dit geldt ook voor fouttolerantie en live-kortsluitingstests van worst case fout scenario's. Het modulair ontwerp van de snelle solid state DC breaker switches van Astrol en KWx maakt eenvoudige integratie binnen bestaande netwerken mogelijk.