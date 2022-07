Frequentieregelaars in IP65

Control Techniques komt met een IP65 versie van zijn H300 en F600 frequentieregelaars. De nieuwe H300-frequentieregelaar in IP65 uitvoering heeft dezelfde specifieke HVAC-kenmerken en functionaliteit als de IP20 uitvoering en heeft het Hand-Off Auto keypad met ingebouwde realtime klok. De F600-frequentieregelaar is een IP65-oplossing met dezelfde pompspecifieke kenmerken en functionaliteit als de IP20 uitvoering. De behuizing is geschikt voor gebruik buiten, zonder kast en in omgevingen waar vocht en/of vuil aanwezig is. Omdat er geen kast nodig is, de kabels korter zijn en de installateur minder tijd nodig heeft, zijn de installatie- en onderhoudskosten lager. Overtuigd van de betrouwbaarheid geeft Control Techniques gratis 5 jaar garantie op de H300 en F600 frequentieregelaars.