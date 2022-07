De compacte servoaandrijving van B&R is geschikt voor gebruik in agressieve atmosferische omgevingen en bij temperaturen tot -25 °C. De elektronica van de ACOPOS P3 is door een speciale coating standaard nog beter beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Hierdoor kan de servoaandrijving nu gemakkelijk worden gebruikt onder extreme omstandigheden, bijvoorbeeld in windturbines. Toepassingen in gekoelde ruimtes of in zeer stoffige omgevingen, zoals in de textielindustrie, zijn ook mogelijk. Extra dure speciale hardware is niet langer nodig, wat de kosten verlaagt. De omgevingstesten die worden uitgevoerd om te zorgen dat de hardware worden uitgevoerd in overeenstemming met internationale normen en voorschriften in een volledig geaccrediteerd eigen testlaboratorium en in gecertificeerde externe testfaciliteiten.

www.br-automation.com