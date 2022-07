De IP67/IP69 thermische flowschakelaar T-Easic FTS in VISTAL-behuizing, met 180° draaibaar OLED-display meet de flow en de temperatuur volgens het calorimetrische principe. Zo gauw de ingestelde grenswaarde wordt over- of onderschreden stuurt de schakelaar de gemeten waarden door naar een overkoepelende controller. De parameters van de T-Easic FTS kunnen via IO-Link worden ingesteld. De flowschakelaar laat zich makkelijk en snel in gebruik nemen. Daarvoor zorgen ook de af fabriek ingestelde standaardwaarden voor water en olie. Daarnaast kunnen vrijwel alle vloeistoffen eenvoudig en snel worden gekalibreerd. De sensor ken verschillende nieuwe features. Zo detecteert de sensor of de punt van de sensor de vloeistof (bijvoorbeeld water en olie) raakt. Een lege leiding valt zo meteen op. Met de pulsuitgang wordt het debiet gespecificeerd. Behalve het volume dat een puls genereert (pulsvalentie) kan ook de pulsduur worden gedefinieerd. Ook is een variant beschikbaar met één digitale output en één analoge output. Tevens zijn bijvoorbeeld adapters voor T-stukken beschikbaar, waardoor de sensorpunt precies in het midden van de leiding terechtkomt.