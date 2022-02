Controller en PC in één

In de X90 PC van B&R voor mobiele machines komt hypervisor-software. De PC doet zo dienst als controller én als Windows- of Linux-pc, voor ‘smart farming’ toepassingen met één apparaat.

Het General Purpose Operating System (GPOS) en het realtime besturingssysteem zijn met elkaar verbonden via een virtuele netwerkinterface. Windows-software met een cloudverbinding kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het optimale pad te berekenen voor de mobiele machine, terwijl het realtime besturingssysteem de informatie omzet in specifieke opdrachten voor de aandrijvingen. Twee besturingssystemen op één apparaat betekent lagere apparatuurkosten, een compacter ontwerp en efficiënter gebruik van beschikbare hardwarebronnen. Ook is een nieuwe optionele kaart beschikbaarvoor het aansluiten van externe I/O modules of sensoren in combinatie met hypervisor-software en uitgerust met drie CAN Powerlink-interfaces en een realtime Powerlink-interface. Dankzij een andere optionele kaart met vier extra ethernet-interfaces kan de PC in de mobiele machine in een netwerk worden opgenomen. De interfaces zijn voorzien van TSN, ter voorbereiding op de OPC UA over TSN communicatiestandaard.

