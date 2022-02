HMI met draadloze roaming

De TÜV-gecertificeerde, draadloze bedienoplossing met Safety-to-go en Wireless Roaming Feature van Sigmatek bestaat uit drie hoofdcomponenten: een draadloos paneel uit de HGW 1033-serie met veiligheidselementen (SIL 3/PL e), het basisstation BWH 001 als access point en laadstation en een S-DIAS veiligheidsbesturing. Safety- en payload data worden gelijktijdig verzonden over twee WLAN-frequenties 2,4 en 5 GHz. Safety-relevante data worden verzonden volgens het Black Channel-principe. Het HGW-paneel is direct gekoppeld aan de geselecteerde machine en de veiligheidsbesturing. Het basisstation dient als communicatiebrug tussen de draadloze en kabelgekoppelde netwerken. Roaming betekent dat er te allen tijde een actieve verbinding bestaat over ten minste één van de twee frequenties. Voor de integratie van de draadloze besturingsoplossing in het besturingssysteem of voor gegevensuitwisseling met systemen van derden is een geïntegreerde OPC UA-interface beschikbaar.