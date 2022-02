Spraakbesturing voor industriële toepassingen: in de lokale taal en zonder internetverbinding

Spraakbesturing is booming: Alexa, Siri en andere laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ook industriële toepassingen kunnen profiteren van deze technologie voor het intuïtief en handsfree besturen van apparaten en systemen die worden gebruikt voor het automatiseren van bijvoorbeeld complexe processen, of in medische apparatuur.

Voor dergelijke toepassingen is vicControl, de embedded spraak- besturingsoplossing van voice Inter connect, beschikbaar in 30 talen, waaronder de Scandinavische en de Benelux talen. De oplossing is eenvoudig te integreren, gebruikersvriendelijk en voldoet aan de strengste normen op het gebied van veiligheid en gegevensbescherming. De spraakverwerking gebeurt volledig lokaal, zonder internetverbinding.

De oplossing is beschikbaar als softwarepakket (vicControl industrial) voor installatie in de vele embedded systemen op basis van ARM of X86, of als een kit die zowel uit hardware als software bestaat. Ondersteund worden alle noodzakelijke functies, variërend van activering via wake words tot herkenning van spraakcommando's op basis van Natural Language Understanding (NLU) en besturing van elke functie van de doeltoepassing via het MQTT protocol. Real-time mogelijkheden, AI-gebaseerde semantische analyses en geavanceerde algoritmen voor beamforming en ruisonderdrukking zorgen voor maximaal gebruiksgemak en optimale audiokwaliteit. Bovendien kan vicControl industrial audiofeedback genereren in de vorm van aanwijzingen of tekst-naar-spraak voor spraakweergave.

www.viccontrol.com