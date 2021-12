High-end PC voor mobiele machines

De X90 PC is ontworpen om onder zware omstandigheden te presteren. De temperatuur van de behuizing kan tussen -40° C en +85° C liggen.

De PC is zeer goed bestand tegen schokken en trillingen. In de IP69K behuizing van de mobiele PC zit een krachtige Intel Core i7 processor. Het systeem bevat 16 GB RAM en 480 GB flashgeheugen, wat de PC geschikt maakt voor toepassingen die rekenintensief zijn of waarin grote hoeveelheden gegevens verwerkt worden. De grotere rekenkracht is nodig voor taken zoals nauwkeurige routeplanning in autonome landbouwvoertuigen.



De hoge prestaties van de X90 PC maken deze uitermate geschikt voor slimme machines die met elkaar communiceren, gegevens verwerken en deze vervolgens naar de cloud sturen. Tractoren en werktuigen kunnen bijvoorbeeld de oogstefficiëntie optimaliseren door informatie uit te wisselen zoals snelheid en laadvermogen. B&R ondersteunt gevestigde communicatieprotocollen zoals OPC UA en MQTT.