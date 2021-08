De Toughbook S1-tablet (IP65/67, MIL-STD-810H-certificering) van Panasonic met een scherm van 7 inch is ergonomisch ontworpen en licht (426 g), en past met of zonder handband gemakkelijk in één hand.

Het display heeft een helderheid van maximaal 500 cd/m2 en verbeterde anti-reflectietechnologie. Dankzij de gepatenteerde regenmodus hoeven gebruikers bij regen niet op zoek te gaan naar beschutting. De tablet is ook met veiligheidshandschoenen te bedienen. Een optionele styluspen is beschikbaar. De tablet kan optioneel worden uitgerust met een configureerbare gadget-poort met een barcodelezer of een extra USB-poort. Aan de achterzijde zit een 13MP-camera met flitslicht en aan de voorzijde zit een 5MP camera. Met de uitgebreide batterij kan het apparaat tot 14 uur werken op één batterijlading. De tablet maakt gebruik van het Android 10-besturingssysteem en is uitgerust met een Qualcomm SDM660 Octa-Core CPU, 4 GB RAM-geheugen en 64 GB opslagruimte.

