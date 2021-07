De DG1 General Purpose-frequentieregelaars zijn toepasbaar in een breed scala aan applicaties. De DG1 bevat een ingebouwde pompregeling, waardoor hij extra effectief is bij verschillende soorten pomptoepassingen. Twee onafhankelijke, trapsgewijze PID regelaars kunnen naar wens worden geconfigureerd. De regelaars dekken met netspanningen van 230V, 400V tot 500V, en 525V tot 600V het vermogensbereik van 0,75kW tot 630kW af. Via een WLAN-module is het ook mogelijk om deze te integreren in industriële draadloze netwerken (IIoT). De DG1 General Purpose-omvormers zijn 100 kA kortsluitvast, beschikken over een Safe Torque Off-veiligheidsfunctie en de vermogenseenheid heeft een nominaal temperatuurbereik van -30 tot 50 °C zonder derating. De bestaande in- en uitgangen kunnen worden uitgebreid met twee extra slots. Voor de noodzakelijk coummunicatie zijn de nodige onboard interfaces en protocollen, zoals Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP en Bacnet MS/TP opgenomen.