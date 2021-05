Update Tool voor Lasal

Met de nieuwe ‘Update Tool’ in de Lasal Engineering Software Tool kan je nu vanaf één plek in de Machine Manager programmawijzigingen doorvoeren die van invloed zijn op proces, visualisatie en centrale besturing. Voer de juiste opdracht in, stel de parameters in, geef indien nodig commentaar en update met een druk op de knop. Er zijn 26 basisfuncties voor verschillende opdrachten en commando's beschikbaar. Ook omgevingsvariabelen kunnen worden ingesteld (machine-setup), evenals toepassingspecifieke data, zoals pdf-files of basisrecepten die naar het ‘updatepakket" worden gekopieerd. Met de functie ‘Make Update Sticks' in de Machine Manager kan je bestanden naar een USB-stick te kopiëren. Een compleet softwarepakket kan dus op locatie in de machine of het systeem worden gestart vanaf stick.