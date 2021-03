Het C80 Power Panel combineert een controller en een bedieningspaneel in één HMI en is compatibel met B&R Automation Panels.

Dankzij de minimale inbouwdiepte is het C80 multi-touch paneel geschikt voor compacte machines waarbij ruimte in de schakelkast beperkt is. De C80 is onderhoudsarm door het ontbreken van een harddisk en ventilator. Alle software is vooraf geïnstalleerd. I/O-modules, motion-control-assen en veiligheidscomponenten kunnen direct op het paneel aangesloten worden, zonder extra controllers. De gebruiker hoeft de C80 alleen in te schakelen en de applicatie erop te zetten. Op de Intel Atom-processor draait het real-time besturingssysteem Automation Runtime parallel aan een embedded Linux-besturingssysteem voor de HMI-applicatie. De voorzijde van het C80-paneel heeft IP65-bescherming. Het multi-touchpaneel is verkrijgbaar met een helder of anitreflecterend scherm in vier verschillende breedbeeldformaten (7,0", 10,1", 12,1" en 15,6") en één 4:3-formaat (5,7").

BR Automation