De capacitieve bedienterminals uit de serie PMIvisu v8 zijn verkrijgbaar in een 7 inch en 12,1 inch variant en uitgerust met het besturingssysteem Windows 10. Hun krasbestendige en stootvaste glazen touchscreens zijn robuust en slijtarm.

Hierdoor zijn ze geschikt voor gebruik in industriële toepassingen en zelfs bestand tegen stoffige of vuile omgevingen. De webgebaseerde visualiseringssoftware PASvisu is voorgeïnstalleerd op de bedienterminals en gelicentieerd. De krachtige processor maakt een snelle en eenvoudige bediening mogelijk. Voor een efficiënte diagnose geven de compacte bedienterminals tekstmeldingen weer.



De gebruiker kan met de bijbehorende software PMI Assistant de bedienterminal eenvoudig in bedrijf stellen en beheren. Dankzij de Ethernet-interface en de geïntegreerde HDMI-aansluiting zijn ze universeel te gebruiken. De PMIvisu v8-apparaten vormen in combinatie met het automatiseringssysteem PSS 4000 of de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 een krachtige systeemoplossing. Besturingen die over een OPC UA-server beschikken, kunnen ook worden aangesloten. Dankzij de UL-certificering is het visualiseringssysteem wereldwijd inzetbaar in industriële toepassingen.