Basisplaat flowschakelaars

Een nieuwe basisplaat voor digitale flowschakelaars van SMC (PF3WB/C/S/R-serie) centraliseert de regeling van het (koelwater)debiet en -temperatuur in productielijnen en -installaties. Doordat de flowschakelaars in één basisplaat zijn ondergebracht, in plaats van op iedere lijn, wordt niet alleen inspectietijd bespaard. De installatie is daardoor ook eenvoudiger en sneller, dankzij het geringe leidingwerk. De PF3WB-basisplaat is tot 65 procent lichter dan vergelijkbare modellen en bespaart bovendien 85 procent ruimte. Klanten beschikken over meer flexibiliteit met de optie van drie verschillende ontwerpen van de basisplaat: basis (B), recht (C) en aanvoer- en retour (S/R). De flowschakelaar beschikt over een drievoudig display dat gelijktijdig het actuele debiet en een instelbaar bereik (hysterese en boven- en onderwaarde) weergeeft. Binnen het ingestelde bereik worden deze waarden in rood of groen getoond. De flowschakelaars zijn compatibel met IO-Link.