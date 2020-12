Meerassig servosysteem

Het modulaire multi-as servosysteem DIAS Drive MDD 2000 is ontworpen met een-, twee- en drieassige modules in verschillende maten en vermogensklassen en biedt veiligheidsfuncties in het standaardmodel. Het systeem kan als enkel of drie fasen met 230-480 VAC worden gebruikt en beschikt over een voeding, vermogensfilter, remweerstand en DC-Link-circuit, binnen het formaat van 75x240x219 mm in de kleinste uitvoering (size 1). In deze uitvoering is het servosysteem goed voor 4 kW (3x 5 A-nominaal bij 3x 15 A piekstroom) en in het opvolgende formaat (size 2), tot 9 kW (3x 10 A rated bij 3x 30 A piekstroom). De overbelasting factor is tot 300 procent. Zeer korte controller cyclus tijden van 62,5 µs geven de DIAS Drives uitstekende servo prestaties. Behalve de veilige stopfuncties Safe Torque Off (STO) en Safe Stop 1 (SS1) bevat de MDD 2000-serie Safe Operating Stop (SOS), Safe Brake Control (SBC) en Safety Limited Speed (SLS) en maakt toepassingen tot SIL 3, PL e, Cat mogelijk. 4. De digitale motor feedback interface Hiperface DSL is de standaard interface, die bedrading en tijd bespaart tijdens de eerste startup. Naast de single cable oplossing worden verschillende encoder types ondersteund: EnDat 2.1 en 2.2, Hiperface, Resolver, Sin/Cos, TTL, BiSS-C of Tamagawa.