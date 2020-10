Overtoerenbewaking

De markt voor ‘overspeed’-bewakingssystemen is voornamelijk bezet door ‘rack-based'-systemen die te complex zijn voor kleinere of minder kritische roterende machines. De SpeedSys 200 is een SIL2-geclassificeerde overtoerenbeveiliging in een compacte architectuur, die past bij de technische en economische omgeving van zowel grote als kleine roterende machines. Het bewakingssysteem is geschikt voor elk sensortype en toepasbaar in elke omgeving, waardoor het gemakkelijk te installeren en retrofitten is. De SpeedSys 200 is modulair en schaalbaar voor elk type applicatie; van ‘standalone'-configuraties tot ‘voting'-structuren met meerdere modules.