De P86 ACOPOSinverter is een frequentieomvormer voor driefasige synchrone en inductiemotoren, met of zonder encoders.

De omvormers zijn beschikbaar voor vermogens van 0,75 tot 75 kW. Volgens de makers zijn vooralgeschikt voor toepassingen in de verpakkingsindustrie, transportsystemen, materiaalverwerking en in hijstoepassingen. De P86-serie inverters van B&R voldoet al aan de IE efficiëntiefactoren die zijn gestandaardiseerd in EN 61800-9-2. De nieuwe serie is ook uitgerust met de tweekanaals veiligheidsfunctie Safe Torque Off (STO) (SIL3 / PLe). De omvormers kunnen gedurende 2 s tot 220 procent van het nominale koppel leveren. Ze kunnen worden gebruikt voor de regeling van open of gesloten lussen van inductiemotoren (IE2, IE3), synchrone motoren en reluctantie-motoren. Een geïntegreerde POWERLINK-interface, talrijke I/O-kanalen, een ingebouwde encoder en optionele interfacekaarten bieden maximale flexibiliteit bij het machineontwerp.

B&R Automation