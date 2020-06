HMI met 3D-processor

Weintek Labs heeft het assortiment HMI’s uitgebreid met de cMT-X serie. Deze is voorzien van een krachtige A17 Quadcore CPU en beschikt over een speciale 3D-processor waardoor het scherm de meest veeleisende projecten soepel kan visualiseren. Naast de gebruiksvriendelijke HMI software van Weintek kan ook Codesys op een separate core worden gedraaid. Hierdoor is er geen externe PLC meer nodig. Tot tien gebruikers kunnen gelijktijdig het scherm bedienen door middel van de cMT app.

De verschillende modellen zijn uitgerust met twee ethernetpoorten, RS232, RS485 2W/4W en CAN-buspoorten. Er zijn meer dan 300 verschillende communicatiedrivers beschikbaar, zodat communicatie met de meeste controllers/PLC's mogelijk is. Op de cMT-X serie is ook Easyaccess2.0 beschikbaar. Hiermee kan op een eenvoudige manier extern verbinding worden gemaakt met een Weintek HMI. In het verleden was dit al mogelijk, alleen was het dan noodzakelijk port-forwarding in te stellen in de router wat onwenselijk is in een productieomgeving. Weintek heeft dit opgelost door een VPN-tunnel te creëren met 128-bit SSL-versleuteling. Deze beveiliging wordt ook gebruikt bij online bankieren en geldt bij de huidige stand der techniek als compleet veilig.



Naast de beveiligde verbinding biedt Easyaccess2.0 ook de mogelijkheid om domeinen en gebruikers aan te maken. Op die manier kunnen eenvoudig de HMI's worden beheerd en kan men aangeven welke personen toegang hebben. De apps zijn beschikbaar voor Android en Apple apparaten, zodat de HMI ook via een tablet of telefoon kan worden benaderd. De HMI's uit de cMT-serie kunnen ook verbinding maken met SQL-databases zoals MySQL en MSSQL. Ook e-mailen van de query-resultaten behoort tot de mogelijkheden.