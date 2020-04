Wago heeft voor de netaansluiting van machines en installaties de Topjob S aansluitklemmen met bedieningshendel ontwikkeld. Het bestaande assortiment aan rijgklemmen met bedieningshendel en nominale doorsneden van 2,5 mm², 6 mm² en 16 mm² is hiermee uitgebreid met een nominale doorsnede van 10 mm².

De klemmen zijn verkrijgbaar als 2-draads en als 3-draads uitvoering. Voor de externe aansluiting zijn de aansluitklemmen voorzien van een hendel om de klempositie eenvoudig te kunnen openen. Voor de interne aansluiting kan worden gekozen uit drukknoppen of bedieningsopeningen.



De klem kan dankzij de hendel intuïtief en zonder gereedschap met de hand worden bediend. In één oogopslag kan worden herkend of de klempositie geopend of gesloten is. Na het openen blijft de hendel in positie staan, zodat beide handen voor de bedrading gebruikt kunnen worden. Met name bij de aansluiting van stugge geleiders met een grote doorsnede is dit een groot voordeel. Optioneel kunnen dankzij de push-in Cage Clamp-aansluittechniek ook massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders met adereindhulzen direct worden aangesloten.