De ASi-motormodule voor Interroll EC5000 is ontworpen voor de efficiënte besturing van 24 V-motoren met 20 W en 35 W. De module kan worden gebruikt om twee rollen aan te sturen; de draairichting van de motoren en de snelheden van de motoren kunnen worden geschakeld. Bovendien kunnen bijvoorbeeld fotocellen of andere sensoren direct worden aangesloten via de twee digitale ingangen.

Dankzij de AS-interface kunnen er naast het besturen van motoren ook andere standaard- of veiligheidssignalen via dezelfde kabel worden verzorgd. Dit vermindert de hoeveelheid bekabeling.

Kenmerken:

• 2x digitale ingang voor het aansluiten van sensoren

• Combinatie slave in- en uitgangen

• Parametreren via Bihl + Wiedemann-softwaretool

• Snelheidsinstelling via ASi-parameters

• Beschermingsgraad IP67

