Ergonomische bedieningselementen

De serie 04 bedieningselementen van EAO zijn geschikt voor bestuurderspanelen, besturingsunits en schakelkasten in spoorwegtoepassingen. Ze zijn verkrijgbaar in vierkante of ronde uitvoering en in standaard opbouw of verzonken montage-uitvoering.Elke HMI-functie kan precies worden ontworpen om te voldoen aan de vereiste specificaties van de toepassing.

Gestandaardiseerde of aangepaste markeringen in de vorm van gegraveerde tekst of symbolen, zorgen voor een ergonomische en intuïtieve bediening. Precisie, snelheid en betrouwbaarheid tijdens het gebruik maakt de serie 04 ook geschikt voor toepassingen in machinebesturing, zoals schakelkasten en centrale bedieningspanelen. Uitvieringen zijn onder meer: drukknop, verlichte drukknop en paddenstoeldrukknop, keuzeschakelaar, sleutelschakelaar en steeksleutelschakelaar, hevelschakelaar, signaalarmatuur en flitslicht, zoemer, potentiometer, stopknop, noodstopknop en noodoproepschakelaar.



De frontramen van zwart of verzilverd kunststof, evenals naturel of zwart geanodiseerd aluminium maken de schakelaars en signaalarmaturen modern en robuust. Mechanisch gedwongen contacten en momentcontacten bieden een keuze uit schroef-, ring- kabelschoen-, enkelvoudige of dubbele plug-in terminals en een intuïtieve optie van push-in terminals (PIT), waarvoor geen extra gereedschap nodig is.