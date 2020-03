Motion controller

De Simatic Drive Controller bestaat uit Simatic S7-1500-controller en een Sinamics S120-frequentieregelaar in één apparaat – met geïntegreerde veiligheidsfunctionaliteit voor de controller en de aandrijving. De nieuwe controller is met name geschikt voor toepassingen met meerdere assen. De controller is verkrijgbaar als CPU 1504D TF en CPU 1507D TF en is uitgerust met onder andere drie Profinet-interfaces en een Profibus-interface. Met de functie Cross-PLC synchronous operation' kan de synchronisatie van aandrijfassen over meerdere CPU's worden geïmplementeerd.