De Melsec FX5UC serie micro-PLC’s is ontworpen om de steeds meer geavanceerde dataverwerkings- en communicatietaken uit te kunnen voeren die worden vereist voor Smart Manufacturing toepassingen.

Concreet betekent dit dat deze kleine PLC nu dezelfde krachtige CPU bevat als het FX5U model van Mitsubishi Electric, maar dan wel in een product dat zo klein is als de FX3S micro-PLC. De kleinste CPU-module met 16 digitale ingangen en 16 relais- of transistoruitgangen neemt slechts een kwart van de grootte van een conventionele compacte PLC in.



De PLC heeft een programmageheugen voor maximaal 128.000 stappen en een groot datageheugen. Dankzij een cyclustijd van 34 ns zijn snelle machinereacties mogelijk. De PLC kan positionerings- en geavanceerde motion control functies uitvoeren voor maximaal acht gesynchroniseerde assen. Hierdoor zijn er geen speciale controllers nodig. Extra functies die zijn geïntegreerd omvatten tools om diefstal of manipulatie van data te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de authenticatie van veiligheidssleutels, waarbij operators via het web veilig toegang hebben tot de systeemstatus en kunnen communiceren met on-board functies, zoals datalogging.