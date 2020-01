De ZL112A-meertraps-ejector van SMC is vernieuwd. Het persluchtverbruik is met tien procent afgenomen zonder dat dit ten koste gaat van de vacuümcapaciteit. Door de constructie met een drietrapsdiffusor is het vacuümdebiet 250 procent hoger dan van een eentrapsmodel. Het lagere energieniveau is gerealiseerd door de optimale toevoerdruk voor maximale vacuümdruk te verminderen tot 0,33 MPa. Het verbruik is daardoor slechts 57 Nl/min. De lichtste modellen wegen slechts 180 gram. Door het lichte gewicht én het compacte ontwerp is de belasting op de bewegende delen van de industriële robots zeer gering. De componenten van de meertrapsejector, waaronder de drietrapsdiffusor, vacuümdruksensor, luchttoevoer- en beluchtingsventielen, het aanzuigfilter en de geluidsdemper, kunnen in één unit worden geïntegreerd. Dankzij de compacte behuizing kunnen machines daardoor kleiner worden gebouwd.