Ethernet-overspanningsbeveiliging

De M-System MDCAT is ontworpen om via Ethernet (LAN) aangesloten com- municatieapparatuur te beschermen tegen blikseminslag via de netwerkkabels. De MDCAT-A is voorzien van een meertrapsbescherming voor alle vier geleiderparen in Cat. 5E / Cat. 6. De MDCAT-A waarborgt een gelijk niveau van bescherming voor PoE-verbindingen (Power over Ethernet). De modules kunnen in de buurt van pc's, draadloze hubs/switches en webcams in de opgerolde LAN-kabels worden geplaatst. De module op een DIN-rail klikken in een 19-inch rack samen met Ethernet-switches of in een bedieningspaneel met PLC's of andere industriële apparatuur is een andere mogelijkheid. Is de DIN-rail geaard, dan is een afzonderlijke aarddraad niet nodig. Voor het controleren van de MDCAT-A Ethernet overspanningsbeveiligingen van M-System is alleen een snelle visuele inspectie met een drukknop nodig. De LED's geven wanneer beveiliging moet worden vervangen. Onder andere het aantal blikseminslagen bepaalt de levensduur.