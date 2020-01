Weegsysteem op afstand besturen

Scaime heeft zijn range eNod4 weegcontrollers uitgebreid met optionele communicatie via Bluetooth, zodat weegsystemen op moeilijk toegankelijke plaatsen van afstand zijn te besturen. Dit is mogelijk door een in de eNod4 geïntegreerde kaart en de eNod app, die via elke Android smartphone of tablet toegankelijk is.

Deze applicatie biedt een veilige interface om het systeem te configureren en weegprocessen of onderhoudsactiviteiten en kalibraties uit te voeren. Deze diagnose en configuratie tool maakt het ook mogelijk om op afstand het functioneren van het weegsysteem te monitoren zonder onderbreking van de communicatie met het controlesysteem, zodat downtime tijdens bediening en onderhoud minimaal is. De app completeert de reeds aanwezige tools voor implementatie en bediening van de eNod4: eNodView Windows PC software, eNodTouch HCI met touch screen technologie of geïntegreerde webserver op de Ethernet-versies.



De voor automatische weegprocessen ontwikkelde eNod4 controllers bieden communicatie mogelijkheden met de belangrijkste controle systemen via Modbus-RTU, Modbus RCP, CANopen, Profibus-DP, Profinet, EtherNet/IP of EtherCAT. Daarnaast zijn ze uitgerust met software voor het regelen van niveaumeting, controleweging, vullen, doseren, bandweging of continu loss-in-weight dosering. Hiermee worden alle mogelijke weegbenodigdheden in de leveringsketen afgedekt.