Met de Amacontrol III module ontsluit KSB nieuwe beveiligings- en controlefuncties voor zijn pompen alsmede mixers met dompelmotor. De module controleert de fasenvolgorde, onderkent een mogelijke fasenuitval, optredende over- en onderspanningen alsook mogelijk optredende spanningsasymmetrie. Bovendien kunnen temperatuursensoren, twee geleidbaarheidssensoren voor lekkagecontrole alsmede een 4-20 mA-signaal worden gemonitord. Ook kunnen de schakelfrequentie, het aantal bedrijfsuren en uitval van de aangesloten sensoren worden geregistreerd.

Een fout- en een alarmeringsrelais zorgen voor de veilige afschakeling van de aggregaten respectievelijk voor de activering van een voorafgaande alarmmelding. De geïntegreerde diagnosefunctie biedt naast bedrijfsgegevens, foutenlijsten, foutentellers, bedrijfstijden, schakelcycli en actuele meetwaarden ook een gedetailleerde foutanalyse van de laatste fouten (via een vooraf gedefinieerd tijdvenster). Zo is het mogelijk de bewaakte aggregaten via een app op een smartphone of een tablet te monitoren en de gegevens van de beveiligingsmodule te evalueren.



De module wordt op een 35 mm standaard rail in de schakelkast gemonteerd. Voor de bekabeling wordt gebruik gemaakt van verwijderbare veerdrukklemmen. De module heeft een voedingsspanning van 24 V gelijkstroom of één-fase wisselstroom van 115 of 230 V en een frequentie van 50 tot 60 Hz.



