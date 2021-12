7-inch multi-touch panel

Meer over

De ETT 7321 HMI van Sigmatek is ontworpen voor VESA75-armbevestiging, waardoor deze flexibel op een machine of systeem kan worden geplaatst. Het compacte multi-touch bedieningspaneel is uitgerust met een 7-inch TFT LCD-kleurendisplay (800 x 480 pixels) en LED-achtergrondverlichting.

De HMI wordt standaard geleverd met een EDGE2-technology processor, 256 MB intern programma- en datageheugen (DDR3 RAM) en 512 MB NAND flash. Een USB 2.0 en een M12 interface voor voeding en Ethernet zijn geïntegreerd. Het paneel ondersteunt OPC UA communicatie.



De ETT 7321 heeft een IP65-rating aan de voorzijde en IP54 aan de achterzijde. Het voordeel van een draagarm is dat de operator het paneel zo kan positioneren dat hij altijd de bewuste toepassing in het zicht heeft. Het glazen display wordt omsloten door een 5 mm robuust aluminium frame in zwart, waardoor de fanless HMI ook qua uitstraling mooi oogt.