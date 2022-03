DC/DC-omvormer

Voor hybride en elektrische voertuigen wordt de veilige regelspanning van 12, 24 of 48 VDC vaak getransformeerd vanaf de hoogspanningsbatterij. Dat is veel efficiënter dan het gebruik van een dynamo en een apart accusysteem alleen voor deze regelspanning. Maar hiervoor is een DC/DC- convertor nodig die de veiligheid kan waarborgen en toegelaten is voor die applicatie. De volledig ingegoten DVCH-converters van Deutronic met een galvanische scheiding tot 4,25 kV voldoen hier volgens eigen zeggen aan. Ze hebben een extreem laag bouwvolume en belangrijker nog, een zeer hoog rendement. De serie is verkrijgbaar van 450 W tot 3000 W en heeft ingangsspanning van 180 VDC tot 800 VDC bij verschillende uitgangspanningen.