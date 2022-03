De 500 W TDK-Lambda CUS500M1 serie AC-DC voedingen is gecertificeerd volgens de IEC 60601-1 norm voor medische apparatuur en de IEC 62368-1 norm voor audio-, video- en ICT-apparatuur. Dit voor zowel klasse I als klasse II (dubbelgeïsoleerde) installaties. De voedingen kunnen worden toegepast in apparatuur voor gebruik in de thuiszorg en tandheelkunde, alsmede medische-, test- en meet-, zend-, professionele audio- en industriële apparatuur. Convectiegekoeld voor stil bedrijf kan de CUS500M1 300 W leveren (500 W piek) bij omgevingstemperaturen tussen -20 °C en +40 °C. Daarboven is er sprake van lineaire derating tot een belasting van 150 W bij +70 °C. Met geforceerde luchtkoeling, door de luchtflow vanuit het systeem of door een optionele geïntegreerde ventilator, kan een vermogen van 500 W worden bereikt bij omgevingstemperaturen tot +60 °C. Daarboven is er derating tot 400 W bij +70 °C. Er is keuze uit zeven standaard uitgangsspanningen: 12 V, 19 V, 24 V, 28 V, 32 V, 36 V en 48 V. Alle modellen kunnen overweg met een ingangsspanning van 85 tot 265 VAC. De voedingen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/ES 60601-1 en IEC/EN/UL 62368-1, met CE- en UKCA-markeringen voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen.