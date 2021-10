Configureerbare 500 W voedingen

Meer over

Bij de TDK-Lambda XMS500A serie 500 W configureerbare AC-DC voedingen is een luchtstroom van 1 m/s voldoende voor effectieve koeling. Dit maakt dat de voedingen ook weinig geluid produceren. De voedingen onderscheiden zich van de voorgaande XMS500 modellen met een ATX power good signaal, volledig vermogen mogelijk bij een ingangsspanning van 85 VAC, verlengde hold-up tijd tot 20 ms en compliance met de EN 60601-1-2 norm voor immuniteit.

De voedingen zijn gecertificeerd volgens zowel medische als industriële veiligheidsnormen en voldoen aan de EN 55011-B en EN 55032-B normen voor gestraalde respectievelijk geleide emissies in Class I of Class II (zonder aardedraad) toepassingen. Naast medische toepassingen zijn de voedingen ook bruikbaar in industriële-, test- en meet- en communicatie-apparatuur.



De configureerbaarheid komt naar voren in opties als 5 V of 12 V standby spanning, een voeding voor de ventilator, verschillende behuizingen (inclusief één met ingebouwde ventilator), remote on/off, lagere lek- en aanraakstroom, AC fail, en enkele of dubbele ingangszekering. Standaard uitgangsspanningen zijn 12 V, 24 V, 36 V en 48 V. De voedingen werken op een ingangsspanning tussen 85 en 264 VAC en kunnen gedurende vijf seconden een piekspanning van 300 VAC weerstaan.