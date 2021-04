Intelligente voeding voor IT-racks

Rittal heeft zijn nieuwe PDU’s (Power Distribution Units) uitgerust met uitgebreide meetfuncties voor een gedetailleerde energieanalyse. Ze ondersteunen het schakelen per uitgang en de integratie van toegangscontrole.

Er zijn vijf basmodellen, die individueel zijn te configureren. De variant PDU Basic functioneert passief en regelt de energieverdeling in het IT-rack. De PDU Metered bevat meetfuncties per fase, bijvoorbeeld voor spanning, vermogen en frequentie. Daarbovenop realiseert het model PDU Metered Plus ook de registratie van energiegegevens per uitgangssteekplaats. De PDU Switched maakt meting per fase mogelijk en beschikt over schakelbare uitgangssteekplaatsen. De productvariant PDU Managed combineert de functies van Metered Plus en Switched. Met deze variant is niet alleen energieverdeling en registratie van energiegegevens per uitgangssteekplaats mogelijk, maar ook energiemanagement met schakelfuncties per steekplaats.



De intelligente voedingen hebben een dusdanig smalle bouwvorm dat ze zijn te monteren in de Zero-U-Space, de ruimte tussen de zijwand en het 19"-montageframe. Hierdoor zijn alle hoogte-eenheden beschikbaar en zijn zelfs bij een volgebouwd IT-rack nog onderhouds- en installatiewerkzaamheden mogelijk.