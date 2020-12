Buck-boost DC-DC omzetters

De een uitbreiding van de TDK-Lambda i7C serie niet-geïsoleerde DC-DC omzetters is uitgebreid met 12,5 A/300 W modellen. De uitgangsspanning van deze step-up en step-down omzetters is instelbaar tussen 5 V en 28 V. De omzetters hebben een breed ingangsspannings- bereik van 9 V tot 53 V. Ze kunnen naadloos overgaan van buck-modus naar boost-modus, zonder dat dit invloed heeft op de prestaties. De i7C 12,5A serie kan worden gebruikt om extra hoge-vermogen uitgangen te realiseren uit een 12 V, 24 V, 36 V of 48 V DC-voeding. Er zijn drie uitvoeringen die alle drie 36,8 mm breed en 34 mm lang zijn. Het 12,2 mm hoge open-frame model is voor toepassingen die een zeer laag hoogteprofiel vereisen. De versie met een grondplaat voor conductiekoeling naar een koelplaat is 13 mm hoog. De uitvoeringen met geïntegreerd koellichaam voor convectiekoeling of geforceerde luchtkoeling zijn 24,9 mm hoog. Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN 62368-1 en 60950-1, met CE-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.