De TDK-Lambda DTM65-D externe voedingen met een uitgangsvermogen tot 65 W zijn gecertificeerd volgens de IEC 60601-1 medische normen en voldoen aan de meest recente versies van de EU CoC (Code of Conduct) Tier 2 v5 en US DoE Level VI rendementsnormen.

De DTM65-D is ondergebracht in een robuuste luchtdichte behuizing en meet 132 mm x 69 mm x 40 mm (L x B x H). Er zijn voedingen voor acht uitgangen (5 V, 12 V, 15 V, 19 V, 24 V, 28 V, 36 V en 48V), die uitgevoerd zijn met een 4-pins DIN-connector met vergrendeling. De 90-264 VAC ingang is uitgerust met een 3-pins IEC 320-C14 stekker.



De werktemperatuur ligt tussen de -20 ºC en +60 ºC. Vanaf 51 ºC is er sprake van lineaire derating tot 75% van de capaciteit bij 60 ºC. Het rendement ligt gemiddeld boven de 89% (>87,3% voor het 5 V-model) en het nullast verbruik is minder dan 0,15 W. De isolatiespanning tussen ingang en aarde is 1.500 VAC en tussen in- en uitgang 4.000 VAC (2 x MoPP), met <100 µA aanraakstroom en <300 µA lekstroom.