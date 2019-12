De Wago verbindingsklemmen uit de 221-serie zijn nu ook beschikbaar voor toepassingen in Ex-zones 1 en 2. De 221 Ex-klemmen zijn verkrijgbaar als 2-, 3- en 5-draads klemmen in 4 mm² of 6 mm². De Ex-klemmen hebben in plaats van een oranje een grijze hendel. In de grijze Wago montage-adapter zijn de klemmen goedgekeurd voor werkspanningen tot 440 V, afhankelijk van de installatiemethode. Certificaten voor ATEX (Ex 2 II G), IECEx (Ex eb IIC Gb) en American Ex (AEx eb IIC Gb) zijn beschikbaar voor het internationale gebruik van deze verbindingsklemmen voor Ex-toepassingen.