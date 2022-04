Gecodeerde, contactloze veiligheidsschakelaar PSEN cs5 en PSEN cs6 Veiligheidsschakelaar voor de hek- en positiebewaking

PSENcode is zowel bedoeld voor de standbewaking van afschermingen volgens EN 60947-5-3 als voor de positiebewaking. Door de geïntegreerde analyse en de standaardpoorten is PSENcode compatibel met producten van andere fabrikanten. Zo past de gecodeerde veiligheidsschakelaar optimaal in uw omgeving en maakt hij het later aanpassen van uw installaties mogelijk! Combineer PSENcode met Safety Device Diagnostics en analyseer grote hoeveelheden diagnosegegevens om servicewerkzaamheden te voorkomen en stilstandtijden te verminderen!

PSENcode voor de hekbewaking

Voor de hekbewaking biedt PSENcode – in het smalle, compacte en grote formaat – maximale bescherming tegen manipulatie dankzij RFID-technologie. In de uitvoering unicaat volledig gecodeerd is er maar één actuator die de sensor accepteert (sleutel-slot-principe). Dankzij de serieschakeling met andere sensoren zoals PSENcode, PSENslock, PSENsgate tot PL e volgens EN/ISO 13849-1 krijgt u een zeer economische en tevens veilige oplossing!

PSENcode voor de positiebewaking

Een variant van de gecodeerde veiligheidsschakelaar PSEN csx.19 is geschikt voor de veilige positiebewaking. Daarbij zorgt PSENcode voor de veilige bewaking van maximaal drie posities, die de sensor ook goed uit elkaar kan houden. De diagnose vindt snel en gebruiksvriendelijk via een LED-indicator plaats, ongeacht of het compacte of grote formaat wordt gebruikt. Door het gebruikte type aansluiting (stekker M12, 5-polig) past de nieuwe PSENcode perfect in elke systeemomgeving!

Uitgelicht: De PSEN cs5 en PSEN cs6

PSEN cs5

RFID-veiligheidsschakelaar met 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedieningsrichtingen, schakelafstand (bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 gecodeerde schakelaar met bedienpen.

PSEN cs6

RFID-veiligheidsschakelaar met 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M8-connector(male), ondersteuning voor SDD, IP67, 4 bedieningsrichtingen, schakelafstand (bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen. Er zijn in totaal 8 inleerprocessen mogelijk.

Maximale bescherming tegen manipulatie in de kleinste ruimte – de voordelen

• Maximale veiligheid en beschikbaarheid van uw installaties

• Maximale bescherming tegen manipulatie

• Veelzijdig inzetbaar en flexibele montage

• Ongevoelig voor schokken en trillingen

• Ruimtebesparende installatie dankzij compacte behuizing

• Overzichtelijke LED-indicator voor snelle diagnose

• Veilige totaaloplossing in combinatie met Pilz-besturingstechniek

Gemeenschappelijke kenmerken van de gecodeerde veiligheidsschakelaars

• Werking: RFID-transpondertechnologie (niet-magnetisch werkingsprincipe)

• Diagnose-interface: 3 LED's

• Formaten: smal, compact of groot

• Uitgangen: 2 veiligheidsuitgangen

• Ingangen: 2 veiligheidsingangen

• Beschermingsgraad: IP67 / IPK69K

• Codering van PSENcode voor hekbewaking: gecodeerd, volledig gecodeerd, unicaat volledig gecodeerd

• Codering van PSENcode voor positiebewaking: gecodeerd