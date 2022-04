B&R heeft de X90 besturingslijn uitgebreid met een optiekaart waarop de signalen van externe veiligheids- componenten potentiaalvrij aangesloten kunnen worden, waardoor mobiele machines nog veiliger worden.

Mobiele besturingssystemen met veilige potentiaalvrije uitgangen waren tot nu toe niet op de markt verkrijgbaar. Met de nieuwe veiligheidsrelaismodule van B&R kunnen externe veiligheidscomponenten, zoals servodrives of laserscanners, nu via een potentiaalvrij noodstopcircuit op de X90 controller worden aangesloten. Een veiligheidsniveau van PLe / SIL3 kan worden bereikt. De optiekaart is bijzonder geschikt voor autonome bouw- en landbouwvoertuigen.



Voor de uitbreidbare X90 controller is een scala aan optiekaarten beschikbaar voor het implementeren van klantspecifieke automatiseringsoplossingen. Bovendien wordt de controller geleverd in een IP69K-behuizing. Een schakelkast of complexe bekabeling is niet nodig en dat vereenvoudigt het onderhoud.