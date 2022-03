Veiligheidsbesturingen van Schmersal

De PROTECT PSC1 is compact, modulair en zeer flexibel. Hij is multifunctioneel en kan worden aangepast aan de individuele toepassingen in diverse branches.

De PSC1 veiligheidsbesturing bestaat uit een vrij programmeerbare compacte PLC met IO uitbreidingsmodules voor signaalverwerking van mechanische en elektronische veiligheidscomponenten. Bovendiend beschikt hij over een veilige asbewaking tot wel 12 assen. De PSC1 kan uitgerust worden met een universele communicatie-interface, die het mogelijk maakt om via software gemakkelijk verschillende veldbusprotocollen te kiezen en in te stellen.



Bovendien kunnen alle Schmersal-SD-bus sensoren op deze universele communicatie interface aangesloten worden, om hun gegevens naar verschillende deelnemers door te sturen. Daarbij neemt de universele communicatie-interface de taak op zich van een gateway naar de respectievelijke veldbusprotocollen. De SafePLC2 programmeersoftware biedt gebruikers een moderne en gebruiksvriendelijke omgeving. Het heeft uitgebreide bibliotheken met kant-en-klare functies voor veilige bewaking van sensoren en assen. Deze kunnen gemakkelijk via "Drag & Drop" aan elkaar gekoppeld worden om complexe toepassingen te realiseren.

