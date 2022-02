De Sentron 3NA COM LV HRC-smeltpatroon met geïntegreerde communicatie- en meetfunctionaliteit is ontworpen voor laagspanningsnetten tot 400 V en kan worden gebruikt in secundaire onderstations en industriële installaties.

De smeltpatroon beschermt netwerken en installaties tegen kortsluiting en overbelasting en is in staat om stroom te meten. De verzamelde gegevens worden draadloos verzonden naar de 7KN PowerCenter 1000-data transceiver, waar ze kunnen worden uitgelezen. Bovendien kunnen de gegevens worden overgedragen naar lokale of cloudgebaseerde net- en energiebeheersystemen. De gegevens bieden onder andere inzicht in de actuele netwerkbelasting, fasesymmetrie en eventuele afwijkingen. Dit maakt het mogelijk om de leveringszekerheid te vergroten en onderhoud en service te optimaliseren. Dankzij de snellere detectie en lokalisering van storingen kan de duur van stroomuitval aanzienlijk worden verkort.



De patroon heeft dezelfde afmetingen als conventionele LV HRC-smeltpatronen, maar bestaat uit twee componenten die aan elkaar kunnen worden gekoppeld: een LV HRC-smeltpatroon met een verkorte keramische behuizing en een multifunctionele elektronische module.