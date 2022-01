De InLine II zekeringlastscheider is nu ook leverbaar met ITS2 monitoring-unit, waarmee de elektrische installatie real-time kan worden gemonitord.

Deze unit is eenvoudig en intuïtief te installeren; het installeren hiervan vergt 80% minder installatietijd vergeleken met energiemeters. Met deze unit, beschikt de zekeringlastscheider over cloud-connectiviteit met ABB Ability Energy en Asset Manager. De aangesloten InLine II zekeringlastscheiders kunnen zo worden gemeten en gemonitord. Dat geeft zicht op het energieverbruik en de vermogenskwaliteit en daarmee op het volledige bedrijfsproces.



De InLine II laat zich eenvoudig installeren op stroomrails en garandeert het veilig en betrouwbaar in- en uitschakelen. De zekeringlastscheider is leverbaar in twee uitvoeringen: de ruimtebesparende ZLBM en de ZHBM waarbij stroomtrafo's eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden. De InLine II is aan de voorzijde uitgevoerd in beschermingsklasse IP30. Het ontwerp is zodanig dat NH-zekeringhouders eenvoudig en veilig kunnen worden vervangen.