Pilz start nieuwe dienst voor transportvoertuigen

Automatiseringsbedrijf Pilz biedt met zijn servicepakket advies en ondersteuning bij het uitvoeren van veilige toepassingen met bestuurderloze transportvoertuigen (BTV). Het aanbod begint bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten in de ontwerpfase en loopt door tot en met de inbedrijfstelling, inclusief trainingsaanbod. Hierdoor wordt er voldaan aan de eisen van de ISO 3691-4.

Exploitanten van bestuurderloze transportvoertuigen of - systemen (BTS/meerdere BTV) moeten ervoor zorgen dat hun systeem niet alleen veilig gebouwd, maar ook met inachtneming van alle ruimtelijke en infrastructurele omstandigheden veilig en vooral productief in de intralogistiek gebruikt kan worden.

Vroegtijdig rekening houden met veiligheidsaspecten

Voor deze opgave heeft Pilz een servicepakket ontwikkeld, dat individueel kan worden aangepast. Pilz stapt bij de ontwikkeling van veiligheidsconcepten in de ontwerpfase in. Een review van de risicobeoordeling van de BTV-fabrikant en een gedetailleerde validatie van de belangrijkste veiligheidsfuncties zijn inbegrepen. Zo kan er vroegtijdig rekening worden gehouden met safetyaspecten.



Het uitvoeren van een risicobeoordeling van de complete toepassing ter plekke bij de exploitant is essentieel. Hierbij worden alle in gebruik zijnde bestuurder loze transportvoertuigen gecontroleerd. De volgende stap is de validatie van de complete toepassing. Hier worden ook de benodigde beveiligingsvelden of -zones gedefinieerd en het mobiele systeem wordt rekening houdend met de hele omgeving beveiligd.

Pilz is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering

Pilz biedt ondersteuning bij alle noodzakelijke maatregelen ter plekke, begeleidt de exploitant op verzoek tot en met de internationale conformiteitsbeoordeling (bijvoorbeeld de CE-markering) en is daarmee verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van de BTS-toepassing. Al vóór de inbedrijfstelling en daarna moet regelmatig een controle van de goede staat en van de veilige werking van de BTV worden uitgevoerd. Ook dat kan Pilz in het kader van het totaalpakket doen. Voor duurzame kennisopbouw zijn nog steeds trainingen over de veilige werking van een BTS-toepassing beschikbaar voor gebruikers.