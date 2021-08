Veilige asbewaking

De nieuwe ‘motion monitoring’-module PNOZ m EF 1MM2DO voor de configureerbare PNOZmulti 2-besturing bewaakt een as veilig tot de hoogste veiligheidscategorie PL e conform EN ISO 13849-1 in combinatie met de basismodule PNOZ m B0 of PNOZ m B1. De module dekt daarbij tot acht veilige bewakingsfuncties op een as, bijvoorbeeld veilige stop, veilige onderbreking of veilige snelheidsbegrenzing. De nieuwe module heeft twee veilige halfgeleideruitgangen en een cascaderingsingang en -uitgang. Gaat het totale systeem in de stopstand, dan kan via deze geïntegreerde cascadering een vertraagde uitschakeling worden geconfigureerd en met andere modules worden verbonden. Door dit gecontroleerde stilleggen kunnen productiemiddelen en machines flexibel en uitgebreid worden beveiligd. De configuratie heeft plaats in de PNOZmulti Configurator (vanaf versie 10.13): per module wordt een zelfstandig moduleprogramma (mIQ) aangemaakt dat de veilige digitale uitgangen direct aanstuurt en de uitgangen in minder dan 12 ms uitschakelt. Alle gangbare incrementele encoders kunnen worden aangesloten. Zo kan ook voor bestaande machines en installaties een veilige en efficiënte asbewaking eenvoudig en flexibel achteraf worden ingebouwd.