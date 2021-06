"Veiligheid is persoonlijk: Zie een persoon, geen object!"

Een Lockout/Tagout-hangslot is vaak het laatste obstakel om het voortijdig inschakelen van een machine te voorkomen, en een mogelijk ongeval tijdens onderhouds- werkzaamheden, met gevolgen voor professionals en hun persoonlijke leven. Om sterk te benadrukken dat Lockout/Tagout-hangsloten mensen beschermen, biedt Brady Corporation nu PrintFace aan: een volledig gepersonaliseerd hangslot, inclusief de foto van medewerkers, rechtstreeks op hun hangslot geprint.

Door een gezicht op hangsloten te printen, kan op elk Lockout/Tagout-hangslot duidelijk worden aangegeven wie het beschermt. PrintFace helpt voorkomen dat met hangsloten wordt geknoeid en maakt duidelijk dat veiligheid zeer persoonlijk is. Hangsloten in Lockout/Tagout mogen alleen worden verwijderd door de eigenaar van het hangslot, die op het slot zichtbaar is. Teamleiders of een veiligheidsmanager in het bedrijf kunnen indien nodig ingrijpen, door een overeengekomen procedure te volgen die de veiligheid waarborgt. Naast het toevoegen van een foto zijn er nog andere personalisatiemogelijkheden, waaronder het toevoegen van een bedrijfslogo, serienummer, tekst en nog meer.

Betrouwbare bedrukking

Personalisatie kan in full colour en in hoge resolutie rechtstreeks op Brady's nylon SafeKey-hangsloten worden geprint voor Lockout/Tagout-doeleinden. De bedrukking is bestand tegen wrijving, chemicaliën en uv-licht en is bijzonder betrouwbaar bij lockouts binnen en buiten. Daarnaast kunnen de hangsloten gegraveerd worden om een nog hogere betrouwbaarheid te bereiken, ten koste van kleur en complexe vormen. Als derde standaardmanier om hangsloten te personaliseren, is het ook mogelijk om basisinformatie te schrijven of te printen op zelfklevende labels die bij elk Brady-hangslot worden geleverd.

Bereik de hoogste Lockout/Tagout-veiligheid

De SafeKey Lockout-hangsloten van Brady bieden 700% meer slot- en sleutelcombinaties dan een standaard veiligheidsslot. Een innovatief slotmechanisme maakt meer dan 100.000 combinaties mogelijk die complexe sleutelhiërarchieën, met meerdere lopers en centrale lopers, optimaal kunnen ondersteunen. Alle sleutelnummers zijn geregistreerd om ervoor te zorgen dat geen twee sleutels in een bedrijf hetzelfde slot kunnen openen. Dit maakt een veilig, toekomstbestendig Lockout/Tagout-programma mogelijk dat volledig in overeenstemming is met het principe één persoon, één slot, één sleutel.