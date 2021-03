Procentec levert oplossingen voor de beveiliging van industriële netwerken

Bij het beveiligen van industriële netwerken gaat de aandacht meestal uit naar aanvallen van buitenaf. Toch kunnen interne bedreigingen net zo schadelijk zijn - en komen ze vrijwel net zo vaak voor. Procentec heeft nieuwe oplossingen ontworpen om de gehele netwerkbeveiliging te versterken.

Vier oplossingen en een subset van Osiris functionaliteiten, alle gericht op veiligheid, worden op 8 april geïntroduceerd. Gebruikers die Profibus, Profinet of Industrial Ethernet netwerken beheren en de beveiliging van hun systemen willen verbeteren, kunnen zich aanmelden voor dit event.



"Wij streven ernaar een toonaangevende aanbieder worden van OT-beveiliging in de automatiseringsmarkt", zegt CEO Pieter Barendrecht. "Met onze nieuwste producten kunnen gebruikers veranderingen aan al hun apparaten centraal monitoren. Elke dag wordt er aan netwerken gewerkt door technici in loondienst en op contractbasis. Testen, onderhouden, repareren; er is maar één simpele fout nodig om een netwerkstoring te veroorzaken. Elke nieuwe release verricht verschillende beveiligingstaken, maar toch vullen ze elkaar volledig aan."

De meeste releases maken gebruik van bestaande hardware en software, dus gebruikers van Procentec's diagnoseplatform Osiris zullen de 'look and feel' herkennen.



Bedoeling is om gebruikers administratief overzicht te geven over hun netwerk zonder dat de lokale input verloren gaat. Hoofdtechnici kunnen controleren welke software wordt geïnstalleerd en worden geattendeerd op wijzigingen die al dan niet actie vereisen. Maar niet alle veranderingen zijn het gevolg van vergissingen. "Helaas moeten we erkennen dat sommige mensen met legitieme toegang tot een systeem, als ze de kans krijgen, zullen proberen het opzettelijk te schaden", zegt Barendrecht.



"Netwerkbeveiliging heeft vaak de neiging zich te richten op externe bedreigingen. Dat is volkomen logisch, vooral in de nasleep van grote hacks, zoals SolarWinds en de Microsoft Exchange Server. Maar we moeten de interne beveiliging niet negeren. Interne netwerkinbraken kunnen de productiviteit van een organisatie, de inkomsten en zelfs de fysieke veiligheid van de medewerkers ernstig schaden. Daarom pakken onze oplossingen beide soorten bedreigingen aan."