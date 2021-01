myPNOZ: het nieuwste modulaire veiligheidsrelais van Pilz

Met veiligheidsrelais worden op machines functies zoals noodstop of tweehandenbediening op persen veilig bewaakt. Met het nieuwe veiligheidsrelais myPNOZ kan Pilz veilige oplossingen aanbieden die volgens klantspecifieke eisen individueel in batchgrootte 1 worden gebouwd.

Vraag: Wat is er nu echt nieuw aan myPNOZ?Harald Wessel(vice- president productmanagement bij Pilz): "We hebben voor onze nieuwe veiligheidsrelais een volledig nieuw proces opgezet, van creëren tot bestellen en leveren: Via onze online tool myPNOZ Creator ‘creëren’ klanten hun veiligheidsrelais. Zij kunnen hun product wereldwijd en op dit gebied voor het eerst zelf samenstellen en ontvangen het voorgemonteerd en klaar voor installatie in batchgrootte 1."Vraag: Je hebt de online tool genoemd. Wat is eigenlijk de meerwaarde voor de gebruiker?Harald Wessels: "MyPNOZ Creator biedt gebruikers de functies logica-editor, hardware-weergave met editor, simulatie en documentatie. In onze Creator kan de klant uit een veelheid aan mogelijkheden een oplossing samenstellen die aan zijn eisen voldoet. Het bijzondere: hij kan zijn product op maat genereren zonder enige softwarekennis van programmeren of creëren. De gebruiker kiest zijn veiligheidsfuncties en de daarbij passende verbindingen, Creator kiest de ideale hardware. De logica van de verbinding van de veiligheidsfuncties wordt bepaald door de insteekvolgorde. Dat doet Creator: myPNOZ heeft ook een interne veiligheidslogica die voortvloeit uit de structuur van het systeem. "Vraag: Hoe werkt deze interne logica?Florian Rotzinger (verantwoordelijk voor veiligheidsrelais): "Voor gebruikers is het in elk geval intuïtief, omdat myPNOZ Creator hen ondersteunt bij de vertaling van de logica. De gebruiker legt het aantal, het type en de logica van de veiligheidsfuncties ten opzichte van elkaar vast en volgt een transparante en eenvoudige procedure. Afhankelijk van de veiligheidseis verbindt hij bijvoorbeeld noodstops, veiligheidsheksensoren of lichtschermen met logische EN-/OF- verbindingen. Gebruikers hoeven er alleen voor te zorgen dat er aan het einde van elke veiligheidszone minimaal één uitgang wordt geplaatst. De gebruiker kan dit eenvoudig toevoegen in myPNOZ Creator. De online tool geeft via een pictogram logische fouten aan in de volgorde van de veiligheidsfuncties. Gebruikers kunnen de aangemaakte logica ook direct in simuleren myPNOZ Creator om te controleren of myPNOZ naar wens reageert. O ja, hij kan ook direct bestellen, alles in één tool."Vraag: Direct bestellen? Zoals de eindklant dat ook kan doen, zoals bijvoorbeeld met sneakers of chocola?Florian Rotzinger: "Ja, als de geselecteerde logische verbindingen geldig zijn, berekent myPNOZ Creator automatisch welke modules nodig zijn en in welke volgorde ze moeten worden ingestoken. Naast de documentatie ontvangt de gebruiker ook een bedradingsschema en kan hij met een spreekwoordelijke druk op de knop zijn myPNOZ in de gewenste configuratie bestellen. myPNOZ wordt dan voorgeconfigureerd en klaar voor installatie geleverd. De gebruiker hoeft de myPNOZ alleen nog maar te bedraden en dankzij de meegeleverde safety matrix kan deze eenvoudig en snel in gebruik worden genomen. Dankzij de typecode die op het apparaat is afgedrukt, kan myPNOZ op elk gewenst moment in precies dezelfde configuratie opnieuw worden besteld."Meer info: