Compacte noodstopknop

De nieuwe ‘small E-stop’- noodstopknoppen van Eaton zijn toepasbaar op bedienpanelen, aanraakschermen, op kleinere toepassingen zoals afstandsbedieningen, of kunnen direct op een machine worden gemonteerd. Met een diameter van 30 mm en een hoogte van 32 mm is de knop 30 procent kleiner dan de standaard noodstopknoppen en voldoet hij volgens de makers aan de vraag naar kleinere, slankere bedieningen. De optionele ledverlichting van de nieuwe serie zorgt voor een 360°-verlichte ring en bovenkant. Met behulp van een RGB-led kunnen zeven verschillende kleuren worden ingesteld om de status van een machine weer te geven of om verschillende besturingsopties te visualiseren. De knop is ook beschikbaar in een zwarte uitvoering die niet kan worden gebruikt in veiligheidstoepassingen. De schakelcapaciteit bedraagt meer dan 4 A, een IP65, IP66 en IP69 beschermingsgraad en ultrasoon gelaste actuatoronderdelen voor een robuuste en duurzame constructie, ongeacht de bedrijfsomgeving.