Vest zorgt voor veilige anderhalve meter afstand

Om absoluut zeker te weten of de anderhalve meter afstand wel wordt gewaarborgd, brengt Linde een veiligheidsvest op de markt. Mocht een collega binnen de gewraakte straal komen, dan licht het vest niet alleen op, maar produceert ook nog eens waarschuwende geluiden en trillingen.

Wie was er in jouw omgeving?

Na corona blijft het veiligheidsaspect

De overal voorgeschreven afstand bewaren klinkt simpel, maar is toch niet altijd eenvoudig in te schatten. Dat geldt zeker voor een magazijn waar mensen zo maar te dicht bij elkaar in de buurt komen. Linde houdt zich al wat langer bezig met persoonlijke veiligheidsmiddelen zoals waarschuwingsvesten. Dit vest is daar een vervolg op. De heftruckfabrikant wijst op de risico’s voor de medewerkers zelf als ze niet voldoende afstand tot elkaar bewaren, maar net zo goed voor de bedrijven die in het slechtste geval hun activiteiten volledig moeten stilleggen. Het secure distance vest moet ervoor zorgen, dat de regels wel worden gehandhaafd zonder dat dit een negatief effect heeft op de werkprocessen.Het vest is gecertificeerd volgens de EN ISO 20471 veiligheidsnorm. Er wordt nauwkeurige ultrabreedbandtechnologie toegepast, die zelfs door muren, stellingen en poorten heen werkt. Voordeel is dus, dat er geen aanvullende technische infrastructuur nodig is; zodra medewerkers het vest hebben aangetrokken, kunnen ze zich volledig concentreren op hun werk. Aanvullend op het vest is een extra functie voor tracing beschikbaar, zodat bij een eventuele besmetting van een medewerker het management kan nagaan welke collega’s zich recentelijk nog in zijn of haar omgeving bevonden. Op deze manier kunnen bedrijven voorkomen dat ze het hele personeelsbestand in quarantaine moeten plaatsen. Alle gegevens worden uiterlijk na vier weken verwijderd. Naast het vest is er ook een kleiner draagbaar apparaat – de Distance Keeper – dat dezelfde mogelijkheden biedt, maar eenvoudig aan de kleding kan worden bevestigd.

Beide systemen zijn gebaseerd op het Linde Safety Guard systeem, dat onder meer waarschuwt, wanneer een aanrijding dreigt tussen een heftruck en een voetganger. Hierdoor kunnen beide veiligheidsoplossingen na de corona pandemie eenvoudig worden omgebouwd naar de Linde Safety Guard. Ook omgekeerd geldt dat klanten die nu reeds over de Safety Guard beschikken, dit systeem kunnen laten ombouwen tot Secure Distance Vest of Distance Beeper. Op deze manier gaat een investering in veiligheid ook na de pandemie niet verloren.



