Nieuwe kleine transponderschakelaar CTM

De nieuwe CTM is heel klein en is geschikt voor elke radius vanaf slechts 15cm. Toch is het een volwaardige PL e - Cat. 4 transponderschakelaar. Hij kan gemakkelijk worden weggewerkt op de kleinste machines.

De flexibiliteit van de bal-actuator -die enkele graden uit het midden mag worden gedrukt- maakt het mogelijk om zelfs met de kleinste radius om te gaan.

1000 N vergrendelingskracht is ruim voldoende voor toepassing op kleinere kleppen, luiken en deuren. Denk hierbij aan verpakkingsmachines, vul- en handlingmachines, laboratoriummachines, 3D printers, etc.

De vergrendeling werkt bi-stabiel, dat wil zeggen dat het zijn laatste toestand behoudt wanneer de voeding wordt uitgeschakeld. Je kunt dan niet onbedoeld opgesloten worden in een volledig uitgeschakelde machine.

Je zou kunnen zeggen dat de kleine transpondervergrendeling CTM is ontworpen door machinebouwers. Fabrikanten van machines waarvoor deze is bedoeld, werd gevraagd om mee te werken aan het ontwerpproces. Al die input is tot uiting gekomen in het definitieve design en functionaliteit.

Er is ook een hygiënische variant van de CTM, gemaakt van andere materialen en met andere afdichtingen. Deze ECOLAB variant is bedoeld voor specifieke toepassing in de voedingsmiddelen-, vleesverwerkende en farmaceutische industrie.